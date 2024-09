Boban sul caso Theo-Leao: "Hanno sbagliato. Spero si sistemi tutto"

Zvonimir Boban, ex giocatore ed ex dirigente rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport il noto caso del cooling break che ha visto protagonisti Rafael Leao e Theo Hernandez durante Lazio-Milan: "Hanno sbagliato e poi hanno cambiato la gara. Spero si sistemi tutto, sono bravi ragazzi”.

Sul lavoro di Paulo Fonseca, Boban ha invece spiegato: "Rispetto tanto il lavoro fatto da Fonseca allo Shakhtar , al Lilla e al suo inizio a Roma. È appena arrivato a Milano e bisogna dargli tempo, ma quello che mi preoccupa è che non abbia ancora la certezza che questa squadra può e deve giocare solamente con il 4-3-3, con Bennacer (quando rientrerà) davanti alla difesa e non in panchina. Così le mezzali possono dare equilibrio e aiuto agli esterni super offensivi come Leao e Pulisic. Reijnders non può giocare a due in mezzo, Loftus non è creativo per fare il dieci. Sono due mezzali, sono dei cursori e portatori di palla, non veri organizzatori di gioco. Fonseca è all’inizio, è intelligente e spero si possa correggere perché al di là dei risultati il problema è il gioco, che per ora non esiste".