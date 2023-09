Bologna, Saelemaekers: "Prima che se ne andasse Maldini non c'era l'intenzione di andare via dal Milan"

Alexis Saelemaekers è stato presentato oggi come nuovo giocatore del Bologna. Durante la conferenza stampa, l'ex rossonero, passato in rossoblu in prestito con diritto di riscatto, ha raccontato perchè ha deciso di lasciare il Diavolo e a trasferirsi nella squadra di Motta: "Prima che se ne andasse Maldini non c'era l'intenzione di andare, poi una volta cambiate alcune situazioni ho deciso di cercare un'altra opportunità in accordo con la società. L'ho trovata e sono contento - riporta tuttobolognaweb.it - Che step è della mia carriera? Sono venuto qua perché ho avvertito grande fiducia da parte del mister e della società: era importante per me in questo momento di carriera. Dopo anni belli al Milan e con lo Scudetto vinto volevo più minuti in campo e credo che Bologna sia la scelta giusta. Spagna? Si c'era questa opportunità ma ho avvertito maggior fiducia a Bologna".

Determinante nella sua scelta la chiamata di Thiago Motta: "Mi ha chiamato il mister dopo una conversazione con il mio procuratore. Mi ha detto che il Bologna cercava un giocatore con le mie caratteristiche e un colloquio così con un allenatore non l'ho mai avuto in vita mia. Mi ha convinto subito. Mi ha parlato di fiducia e ambizione e che si poteva crescere tanto. Poi ho parlato con il direttore e ho avvertito la stessa fiducia. C'era tutto per dire sì. Pressione? C'è, ma è positiva. Ruolo? Ho parlato con il mister, non credo ci sia un ruolo già deciso anche se abbiamo delle idee su una posizione offensiva e poi valuteremo assieme. Deciderà lui, io sono a disposizione. Trequartista? Sì ne abbiamo parlato, come di esterno destro e sinistro. Io cerco sempre di dare il massimo per la maglia che indosso e anche i tifosi milanisti me lo hanno riconosciuto. So che in tanti erano dispiaciuti per la mia cessione. Difetti? Diciamo che ho segnato poco, ho avuto statistiche offensive non ottime ma ci sto lavorando. Sono arrivato al Milan da terzino ma Pioli ha deciso di mettermi più avanti".

In merito alla sue condizioni, Saelemaekers ha dichiarato: "Fisicamente sto bene, purtroppo ho avuto una piccola distorsione alla caviglia e lavoro per esserci a Verona. Sono ottimista".