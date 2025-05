Bonucci su Conceiçao: "È stato intelligente a capire che la squadra non poteva continuare a giocare come quando è arrivato"

Leonardo Bonucci, ex difensore rossonero, ha parlato così a Mediaset prima del fischio d’inizio della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna del lavoro di Sergio Conceiçao sulla panchina del Diavolo e della sua possibile conferma anche per la prossima stagione:

Conceiçao merita di rimanere in caso di vittoria?

“Io penso che l’importante per lui sia finire questa stagione con un percorso di crescita, con due trofei nessuno potrebbe dirgli nulla. È stato intelligente a capire che la squadra non poteva continuare a giocare come quando è arrivato. Poi le valutazioni le fa la società. Quando l’ho incontrato col Porto mi piaceva per carisma e leadership e per come giocava la sua squadra”.