Panucci dopo la finale di Coppa Italia: "Il Bologna ha meritato di vincere per voglia e coraggio"

Christian Panucci, ex giocatore rossonero, ha commentato così la vittoria del Bologna contro il Milan nella finale di Coppa Italia: "Il Bologna ha meritato di vincere per voglia e coraggio. Il Milan non ha mai avuto l'idea di come uscire dal pressing. Ho visto grandi limiti nei rossoneri, soprattutto nei centrali, che non hanno mai provato ad andare in verticale per uscire dal pressing e si sono sempre appoggiati al portiere. Il Bologna ha meritato di vincere. E' stato squadra, hanno pressato tanto, Pavlovic e Gabbia sono andati in grande difficoltà. Italiano era l'allenatore che rischiava di più quest'anno, ma ha fatto un capolavoro".

Questo il tabellino di Milan-Bologna, finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025.

MILAN-BOLOGNA 0-1

Marcatori: 53’ Ndoye

LE FORMAZIONI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori (dal 62’ Walker), Gabbia, Pavlovic; Jimenez (dal 62’ Joao Felix), Fofana (dal 88’ Chukwueze), Reijnders, Theo; Pulisic (dal 88’ Abraham), Leao; Jovic (dal 62’ Gimenez). A disp.: Torriani, Sportiello, Thiaw, Emerson Royal, Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Musah, Loftus-Cheek, Camarda. All. Sergio Conceiçao.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm (dal 76’ Calabria), Lucumi’, Beukema, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini (dal 69’ Casale), Fabbian (dal 69’ pobega), Ndoye (dal 80’ Odgaard); Castro (dal 80’ Dallinga). A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, El Azzouzi, Aebischer, Lykogiannis, Cambiaghi, De Silversti, Dominguez. All. Vincenzo Italiano

Arbitro: Mariani di Aprilia

Ammoniti: 38’ Tomori, 43’ Ferguson, 45’+2 Pulisic, 57’ Fabbian, 75’ Lucumi’

Recupero: 2’ 1T, 6’ 2T.