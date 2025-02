Borriello racconta: "Ho finito l’anno in Serie C1 con il Treviso e mi convoca il Milan. Durante gli allenamenti ero il più forte"

Marco Borriello, ex attaccante rossonero, protagonista dell’ultima puntata di Box to Box, il video podcast condotto da Ema e Fabio, i due fondatori della nota community “Che Fatica La Vita Da Bomber”, ha rilascato queste parole:

Sui compagni di squadra più forti con cui ha giocato: "Giocavo con Ronaldinho, un giocatore superlativo che quando voleva giocava da solo e ti faceva fare gol. Totti Io paragono sempre quel tipo di giocatore lì. Erano lui, Ronaldinho e anche Cassano perché aveva quella genialità del fuoriclasse. Cassano toccava la palla come quei campioni lì, ti metteva la palla come quei fenomeni. Quando giocavo al Milan c’era David Beckham. Tutt’ora David è un sex symbol. Anche adesso, a tutti vengono i capelli bianchi e a lui no, pazzesco. David era il compagno di spogliatoio perfetto. Perché era stiloso. Perché quando c’era da litigare, litigava, quando c’era da bere un bicchiere di vino, se lo beveva. Era una gran persona. Mentre a Roma c’erano Mexes e Menez che compravano le valigie di marca, tagliavano un pezzo di valigia o borsa e lo cucivano sui pantaloni. Bruciavano migliaia di euro per pura moda. Una follia".



Sul Milan: "Ho finito l’anno in Serie C1 con il Treviso e mi convoca il Milan. Mi arriva la lettera con la convocazione a Milanello il 1° luglio. C’erano i preliminari di Champions League quell’anno, la Champions che il Milan ha vinto a Manchester contro la Juventus. Ammetto di non aver mai avuto paura di giocare in quella squadra, era la mia opportunità. Costacurta dice sempre: 'Borriello era importante per quel gruppo perché teneva alta l’attenzione negli allenamenti'. Io non giocavo mai, ma durante gli allenamenti ero il più forte, davo il 100% e gli altri mi dovevano seguire. Ovviamente i top player non potevano fare brutta figura e questo alzava il livello degli allenamenti. Io ero giovane, avevo tutto da dimostrare".