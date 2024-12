Borriello sul Milan: "Ai rossoneri manca l'anima che ha il Napoli"

Marco Borriello, ex attaccante di Milan e Roma, ha parlato a Il Messaggero, parlando di attualità: "Non sono un agente, nemmeno mi piace esserlo. Do una mano. Cerco di portare le mie esperienze, anche nell'Ibiza".

Che cosa ne pensa del Milan di Fonseca?

"Ha ottimi giocatori. Non penso però che siano amalgamati bene, non sono squadra. Manca l'anima che ha il Napoli. Gli azzurri, l'Atalanta, l'Inter e pure la Juventus sono più avanti dei rossoneri. Thiago Motta sta facendo un ottimo lavoro. Forse Vlahovic non è adatto, pur essendo un signor giocatore, al suo gioco. Per quel tipo di calcio c'è bisogno più di uno come Zirkzee penso".

Chi sono stati i suoi padri nel calcio?

"Ariedo Braida ed Enrico Preziosi. Poi Gasperini è quello che mi ha dato la spinta tecnica".