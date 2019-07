Il Brescia continua a cercare un attaccante. I sogni sono big come Mario Balotelli e Kevin Prince Boateng, sul taccuino restano Mariusz Stepinski del Chievo e Dusan Vlahovic della Fiorentina. E non mancano le piste straniere, come quella che porta ad Adrian Dalmau, 25 anni, attaccante spagnolo che si è fatto notare con l’Heracles in Eredivisie. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.