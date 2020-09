Brocchi: "Maldini ha dimostrato di avere le idee chiare, nessuno ha la bacchetta magica"

Cristian Brocchi, ex Milan e attuale tecnico del Monza, ha parlato così al Corriere dello Sport di Paolo Maldini, dt rossonero: "Maldini merita grande rispetto, sono contento per lui. E' un lusso per il calcio, anche se tutti hanno bisogno del proprio tempo. Anche per questo sarà emozionante ritrovare il Milan domani. Paolo ha dimostrato di avere le idee chiare, credo che nessuno di noi abbia la bacchetta magica. Poi, tra i miei vecchi compagni, non dimentico Sandro Nesta: mi è dispiaciuto che non abbia centrato la serie A col Frosinone".