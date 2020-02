Buriani sul Milan: "Squadra in crescita, ora i giocatori hanno più convinzione nei loro mezzi"

Ruben Buriani, ex giocatore rossonero, ha commentato così a Radio Sportiva il momento del Milan: "Dai risultati mi sta convincendo, la squadra è in crescita e ieri ha battuto il Torino che non è facile da battere. L'importante è continuare, anche nel derby fino al primo gol subìto si è vista una buona squadra. Dopo la sconfitta nel derby non ha avuto tempo di pensare, sono stati bravi a gestire la situazione. Adesso hanno più convinzione nei loro mezzi, sta trovando la strada giusta per un minimo risultato che potrebbe essere l'Europa League".