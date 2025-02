Cafu: "Corsa Champions? Non sarà facile, ma io credo alla rimonta del Milan"

In merito al lavoro di Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan, Marcos Cafu, ex giocatore rossonero, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "È un allenatore che capisce di calcio, che ha sia l’esperienza dell’ex giocatore sia dell’allenatore che ha guidato per anni una società come il Porto. I risultati in campionato sono stati importanti e ha vinto la Supercoppa italiana. Adesso però conta il futuro e quello che farà da oggi in poi".

Sulla corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, il brasiliano ha invece dichiarato: "Restare fuori dalla Champions sarebbe anche un brutto colpo per i tifosi rossoneri e per il calcio in generale perché un club che ha la storia del Milan la Champions dovrebbe giocarla sempre. Speriamo che infili una serie di affermazioni e che recuperi terreno su chi lo precede. Non sarà facile, ma io credo alla rimonta".