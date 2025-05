Brocchi rivela: "Non presi bene il passaggio dall'Inter al Milan"

Cristian Brocchi, ex giocatore e allenatore rossonero, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport della sua carriera da giocatore: "Sono partito da Buccinasco senza una lira e ho vinto due Champions. Mi sentii giocatore vero solo dopo la prima stagione in A con il Verona. Il campionato era bellissimo, ogni squadra aveva il suo nucleo italiano. Adesso rabbrividisco quando vedo formazioni con dieci o undici stranieri. Avevo tante richieste, andai all’Inter dove vissi la stagione peggiore della carriera a causa di un problema alla schiena che mi fermò per tanti mesi.

Il passaggio dall'Inter al Milan? Non la presi bene: ero amico di Vieri e Di Biagio e volevo giocarmela lì. Ma non mi fu data la possibilità di scegliere: arrivai una mattina alla Pinetina ed era tutto fatto. Però era una rivincita perché il Milan, dopo tanti anni nel settore giovanile, non aveva creduto in me. E poi invece mi acquistò".