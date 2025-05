Brocchi: "Avessimo vinto la Coppa Italia, la mia storia sulla panchina del Milan sarebbe stata diversa"

Cristian Brocchi, ex giocatore e allenatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche della sua esperienza sulla panchina rossonera. Queste le sue parole sull'incontro ad Arcore con Silvio Berlusconi: "Avevo già detto no l’anno prima alla panchina del Milan, quella sera non era possibile. Quando entravi ad Arcore, l’emozione era forte. C’era un’aria particolare. Uscivi da lì ed eri un leone. Berlusconi aveva la capacità di farti sentire in grado di conquistare il mondo.

Subentrai a Mihajlovic e il piano era che avrei anche iniziato la stagione seguente. Girò male perché perdemmo ai supplementari per il gol di Morata la finale di Coppa Italia contro la Juve, pur giocando bene. Se avessimo vinto quella sera, la mia storia sarebbe stata diversa".