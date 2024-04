Cafù racconta l'arrivo al Milan: "Avevo già firmato con lo Yokohama, ma Braida e Leonardo puntarono forte su di me. Fu impossibile dire di no"

Intervistato dal "Il Messaggero" Tanti temi sono stati affrontati dall'ex Roma e Milan, Marcos Cafù. Ecco un estratto delle parole del brasiliano, che ha raccontato così l'arrivo al Milan nel 2003\2004.

"Fine con la Roma? Perché purtroppo le cose finiscono. I giallorossi con me erano stati chiari, spiegandomi che volevano cambiare e puntare su ragazzi più giovani. Ho accettato la scelta e avevo deciso di fare un'esperienza diversa. Per questo motivo avevo firmato con lo Yokohama, squadra giapponese. Poi un giorno mi chiama Leonardo e mi passa Braida che mi dice che Ancelotti mi vuole al Milan per due stagioni. La mia prima reazione è stata: "Ma siete sicuri? Io ho quasi 33 anni, lo sapete?". E loro, "Sì, sì ti proponiamo un biennale". Con queste premesse era impossibile rifiutare. Alla fine ho fatto bene, i due anni sono diventati cinque e ho vinto uno scudetto, un mondiale per club, la Supercoppa, ho disputato due finali di Champions, vincendone una. Poteva andare peggio".