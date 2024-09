Cafu sul Milan: "Non mi aspettavo un inizio così difficile. Derby? Io ci credo"

Marcos Cafu, ex terzino destro rossonero, ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport sull'inizio di stagione del Milan di Fonseca: "Se seguo il Milan dal Brasile? Sì, spesso. Non mi aspettavo un inizio così difficile, ma il tempo per recuperare c’è e sono convinto che questa squadra farà tanti punti. Il derby in questo senso è una partita importantissima: vincendola il Milan può agganciare l’Inter e rientrare nella lotta per lo scudetto. Io ci credo.

Che derby mi aspetto? Duro perché di fronte avremo (dice proprio così, ndr) una squadra forte, ma bisogna vincere per scalare la classifica. Se i nerazzurri ci battono, sarà più complicato recuperare e per questo dico che bisogna far bene. Inter favorita? La classifica dice questo, ma il derby è.… il derby ovvero un incontro imprevedibile che può cambiare la stagione”.