Cagliari, Pippo Inzaghi favorito per la panchina. Ma occhio ad Andreazzoli

Ancora alle prese con la scelta del nuovo tecnico il Cagliari, che pare orientato verso Filippo Inzaghi, ancora in stand by dopo il caso con il Brescia.

Stando però a quanto riporta l'edizione odierna de L'Unione Sarda, restano vive anche altre candidature, tra le quali spicca l'ex Empoli Aurelio Andreazzoli, le cui quotazioni starebbero alzando; il suo profilo intriga patron Tommaso Giulini e con il Ds Stefano Capozucca il mister ha lavorato al Genoa. Attesi quindi sviluppi, ma non in questo fine settimana.