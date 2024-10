Calafiori elogia Tonali: "Un animale. Si vede che la Premier lo aiuta"

Con la vittoria per 4-1 contro Israele nella quarta giornata di Nations League, l'Italia è a un passo dalla qualificazione ai quarti e alla prima fascia al sorteggio delle qualificazioni al Mondiale 2026. Gli azzurri di Spalletti sbloccano la partita al 41' grazie a un rigore di Retegui, a inizio ripresa Di Lorenzo raddoppia di testa (54'), Israele torna in gara al 66' con Abu Fani (direttamente da calcio d'angolo), ma sette minuti dopo Frattesi cala il tris. Infine, il poker dell'Italia porta ancora la firma di Di Lorenzo da fuori area. Esordio per Daniel Maldini, il terzo della generazione dopo nonno Cesare e papà Paolo, e per l'attaccante Lucca.

Ai microfoni di Sky Sport, nel post gara di Udine, Riccardo Calafiori si è soffermato anche sulla prova di Tonali: "Cosa ci sta dando di diverso rispetto all'Europeo? E' un animale, abbina quantità a qualità, si vede che la Premier aiuta tanto ragazzi come lui, come me e come altri ragazzi".