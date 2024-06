Caldara in cerca di una nuova squadra: interesse del Modena

Il 30 giugno scadrà l'accordo fra il Milan e Mattia Caldara, sfortunatissimo difensore classe 1994 che nei sei anni di avventura in rossonero è sceso in campo solo tre volte con la divisa del Diavolo, con nel mezzo i prestiti ad Atalanta (club nel quale è cresciuto), Venezia e Spezia.

Per il suo futuro il centrale dovrà, dunque, scegliere una nuova destinazione, con l'obiettivo di rimanere in Serie A. Il suo profilo, ovviamente, non lascia indifferente neanche in Serie B dove ci sarebbe già un club attivo nel tentativo di convincerlo a scendere di categoria per ritrovare continuità d'impiego e competitività: si tratta del Modena della famiglia Rivetti che vede in lui il primo e più importante rinforzo offensivo da consegnare a Pierpaolo Bisoli in vista della nuova stagione.

Caldara nel corso della sua carriera ha messo a referto 93 presenze con la Dea, 33 con il club lagunare, 29 con il Cesena, 22 con gli Aquilotti liguri e 21 con il Trapani.