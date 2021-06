Calhanoglu dal Milan all'Inter, Collovati: "Lo feci anche io. Ma per necessità, non per soldi"

Fulvio Collovati, alla Gazzetta dello Sport, ha commentato il passaggio di Hakan Calhanoglu dal Milan all'Inter: "Quando io passai dal Milan all'Inter non lo feci per denaro, ma per necessità: quando retrocedemmo per la seconda volta, nell'82, Bearzot mi disse che avrei rischiato di perdere la Nazionale, perché gli impegni azzurri si sovrapponevano a quelli in B. La Fiorentina mi offriva di più, io preferii guadagnare meno andando all'Inter. Calhanoglu ha fatto l'opposto, mi pare... Non capisco la scelta, visto che tra le due offerte c'è un milione di differenza".