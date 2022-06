Capello: "Dybala al Milan? Non ci credo, non lo vedo. Un sacco di chiacchiere"

MilanNews.it

Negli ultimi giorni, visto il rallentamento della trattativa con l'Inter, si parla di un possibile interessamento del Milan per Paulo Dybala, che non rinnoverà con la Juventus e dunque si muoverà a costo zero in questo mercato estivo. In merito a queste voci, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha spiegato: "Dybala al Milan? Non ci credo, non lo vedo. Un sacco di chiacchiere".