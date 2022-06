Capello: "La fortuna del Milan è avere in società un vincente come Maldini"

MilanNews.it

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha commentato così il momento del Milan ai microfoni del Corriere della Sera: "Hanno idee, ma non hanno scritto niente e le idee non si possono giudicare. Hanno dimostrato in precedenza di essere lungimiranti. La fortuna del Milan è avere uno abituato a vincere come Maldini: può trasmettere a tutti quella continuità che, dopo aver vinto uno scudetto o una coppa, ti fa venire voglia di azzannare quella dell’anno dopo".