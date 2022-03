Capello: "Lasciai l'Inghilterra per il caso Terry. Alla fine avevo ragione io..."

MilanNews.it

Mario Capello, ex allenatore e attule opinionista, si è così espresso a Game Insight sulla sua esperienza in Inghilterra: "È stata un'esperienza molto bella, molto interessante. Ho lasciato per motivi di discussione con la dirigenza, perché c'era un attrito su John Terry che era stato accusato di razzismo; loro volevano che Terry non fosse più capitano, io invece sì. Ho tenuto duro perché il capitano non lo decidevo io per il contratto che avevo, quindi ci lasciammo stringendoci la mano. Secondo me Terry non era colpevole, perché l'ultimo giudizio era il 6-7 luglio e le finali dell'Europeo erano il 5. Non potevo pensare che Terry fosse accusato di razzismo fino all'espressione dell'ultimo grado di giudizio, infatti poi ebbi ragione io... Terry: innocente. Non potevo accettare ciò che mi proponevano i dirigenti, ma ci lasciammo molto cordialmente e senza strascichi; la pressione della stampa aveva fatto commettere loro un errore, ma non volevano perdere la faccia e io non volevo perdere la mia".