Capello: "Leao a volte fa perdere la pazienza, ma è l’unico che sa fare cose diverse"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha commentato così il rendimento di Rafael Leao: "Leao a volte fa perdere la pazienza, ma è l’unico che sa fare cose diverse. Forse si sta facendo aspettare un po’ troppo, a volte è indisponente altre fenomeno. Con lui hai uno in meno in fase difensiva: si può fare se quello davanti fa cose speciali come Ronaldo.

Cosa farei io con Leao? Dovrei allenare i giocatori per capire, ma i tecnici qualcosa devono inventarsi. Ancelotti ha spostato Pirlo, io ho messo Desailly davanti alla difesa. Almeno avrebbe preso per il collo chi non correva o non difendeva".