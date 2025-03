Capello: "Meno intelligenza artificiale, più occhio umano. Mi auguro che al Milan lavorino sempre più persone di calcio"

In casa rossonera continua a tenere banco la questione del nuovo direttore sportivo e del futuro allenatore: chi verrà scelto? Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Fabio Capello ha rilasciato queste parole su questo tema: "Riassumo la mia speranza in una sola frase: meno intelligenza artificiale, più occhio umano. Io mi auguro che al Milan lavorino sempre più persone di calcio, in grado di riconoscere i talenti e poi farli crescere nelle loro caratteristiche. Perché i dati possono aiutare,ma non spiegano tutto e soprattutto non formano da soli le grandi squadre".

In merito a quello che sta succedendo al Milanello a livello dirigenziale, Capello ha dichiarato: "Il ds lo sceglierà Furlani? Ah, davvero non lo so. A inizio stagione avevo sentito con le mie orecchie Ibrahimovic dire che lui era il boss e comandava su tutti gli altri. In teoria, sarebbe il braccio operativo di Gerry Cardinale. Ora, però, leggo che è l’a.d. Furlani a decidere. Dall’esterno la sensazione è che ci sia un po’ di confusione: chi comanda davvero ora? E soprattutto, di chi è la colpa delle mosse sbagliate finora? Il mercato, gli allenatori, chi li ha scelti? Alla Juventus la risposta è facile: Giuntoli. Ma al Milan? Boh. E allora tanto vale dire che sono tutti colpevoli: dall’a.d. al direttore tecnico, fino a Ibra che non ha cariche in società".