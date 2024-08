Capello sul Milan: "Il problema è il filtro a centrocampo, per questo hanno preso Fofana"

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per commentare l'inizio del nuovo campionato di Serie A. Ecco le sue parole sul Milan: "Il Milan è la formazione che può accorciare i tempi per tornare a vincere. Il problema è il filtro a centrocampo: troppo spesso l’anno scorso quando i rossoneri perdevano palla, gli avversari arrivavano in porta. È successo anche qualche sera fa con il Monza nel Trofeo Berlusconi. Hanno preso Fofana proprio per questo.

Morata? Ha forza ed esperienza. Saprà sostituire Giroud in modo diverso e sarà importantissimo in tutti i momenti della gara".