Capello sul Milan: "Sta giocando meglio. Il fatto che segni Leao ha fatto crescere il Diavolo"

In merito al momento del Milan, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Ha raccolto buonissimi risultati e sta giocando un po’ meglio, ma non guardiamo le due partite con lo Slavia Praga, giocate in superiorità numerica per lungo tempo, però il fatto che segni Leao ha fatto crescere il Milan".

In qualità di doppio ex, Capello ha poi parlato anche della doppia sfida di Europa League del Milan contro la Roma e dei duelli in campo: "Molti confronti interessanti. Da una parte Dybala e Lukaku, se c’è spazio, con gli inserimenti dei centrocampisti, perché quando la Roma va in attacco le due punte non rimangono isolate, ma entrano El Shaarawy, Pellegrini e compagnia. Per quanto riguarda il Milan direi la fantasia di Leao, la fascia sinistra che è la forza della squadra e Pulisic che si è ritrovato in pieno, sta giocando ad alto livello. Però, ripeto, si dovranno valutare le condizioni dei giocatori dopo la sosta. Prendiamo l’esempio del Napoli: si è visto che con o senza Osimhen è tutta una storia diversa".