Capello: "Un club come il Milan non può puntare solo sui giovani"

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha rilasciato queste parole a Sky sul Milan: "Milan di giovani? E' un discorso che mi starebbe bene se il Milan dovesse costruire il nuovo stadio, cioè non fare acquisti come ha fatto il Tottenham perchè servono risorse per la costruizione del nuovo stadio. Il Milan non può puntare solo sui giovani e rischiare di fare un campionato di metà classifica. Il pubblico rossonero è abituato a ben altro. Il Milan ha bisogno di almeno due giocatori di livello".