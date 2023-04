Chelsea, Thiago Silva: "Contento per il Milan. Possibile derby in semifinale? Sempre forza rossoneri"

MilanNews.it

Thiago Silva, ex difensore rossonero ora al Chelsea, ha commentato così a SportMediaset la qualificazione del Milan alle semifinali di Champions League: "Sono contento per loro, era da tempo che il Milan non giocava la Champions e sta facendo benissimo. Ora vediamo se ci sarà un derby di Milano in semifinale, sarebbe importante per la città di Milano, ma sempre forza Milan. Purtroppo non posso essere contento al 100% perchè noi siamo stati eliminati. Ma sono contento per il Milan".