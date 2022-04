Chelsea, Thiago Silva: i numeri impressionano ancora

Thiago Silva pur avendo giocato poco in rossonero, è rimasto nel cuore dei tifosi rossoneri. Nonostante le 37 primavere, il centrale brasiliano sta vivendo la sua ennesima nuova giovinezza al Chelsea, con cui si è già tolto lo sfizio di vincere la Champions League. Il sito squawka.com ha riportato un'interesante statistica secondo cui Thiago, nel Chelsea, è primo per quanto riguarda le chiusure difensive e il numero di duelli aerei vinti. Il dato è ancora più rilevante se si pensa che Silva è primo in queste categorie sia per quanto riguarda la Premier che per quanto concerne la Champions.

37-year-old Thiago Silva for Chelsea in the league & UCL this season:



◥ Most clearances

◥ Most aerial duels won



34-year-old Karim Benzema for Real Madrid in the league & UCL this season:



◥ Most goals

◥ Most assists#UCL | @sbk



