Coppa d'Africa, il Camerun ci riprova con Seedorf

I campioni ci riprovano. Il Camerun, vincitore della Coppa d'Africa 2017 contro ogni pronostico, non è fra le favorite. Ma non lo era nemmeno due anni fa. Una bella sfida per Clarence Seedorf, commissario tecnico dei "Leoni indomabili", che dovrà fare a meno di Vincent Aboubakar per infortunio. Sorprende l'assenza di Nicolas Nkoulou, protagonista con la maglia del Torino mentre è presente Christian Bassogog, miglior giocatore dell'ultima edizione del torneo, tanto da guadagnare un ricco contratto in Cina. Le stelle attuali sono Onana, portiere dell'Ajax, e Choupo-Moting, poco utilizzato al Paris Saint-Germain. Ghana sulla carta più attrezzato, con i due fratelli Ayew a guidare l'attacco assieme al sempiterno Asamoah Gyan. Poche chances per il Benin dell'eterno Stéphane Sessegnon, 35 anni, ex PSG e per la Guinea-Bissau che fra i convocati vanta due "italiani": il difensore Tomás Dabó del Rieti e la punta Piqueti Djassi del Varese.