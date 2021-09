Crespo: "Diaz mi piace tantissimo. Messias? Se uno è bravo, lo è a Crotone come a San Siro"

Hernan Crespo, ex attaccante rossonero, ha parlato così della trequarti del Milan ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Diaz mi piace tantissimo. Ha qualità, gamba, idee. L’importante è che non pensi di essere diventato un fenomeno, conosco bene i giovani e so che questo è un rischio. Leao è un altro talento che non deve mai abbassare la guardia, altrimenti perde la concentrazione. E poi è arrivato Messias che ha colpi notevoli e non importa che non sia mai stato in grandi club: se uno è bravo, lo è a Crotone come a San Siro".