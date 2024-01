Cristian Zapata non si ritira: l'ex Milan giocherà in Brasile

Terminata l'esperienza in patria, all'Atletico Nacional, Cristián Eduardo Zapata Valencia prosegue la sua carriera in Sudamerica. Il 37enne difensore colombiano, ex giocatore di Udinese, Milan e Genoa, ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2024 con il Esporte Clube Vitória, club della massima serie brasiliana.

Zapata ha disputato ben 311 partite in Serie A, con 9 reti e 10 assist a referto. Indimenticabile il gol segnato con la maglia rossonera in un derby contro l'Inter del 2017: al 97' firmò il 2-2.