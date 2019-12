Cudicini e il record di portiere più giovane in Champions con il Milan

Carlo Cudicini, ex portiere italiano con un passato al Milan ha commentato l'esordio da record del portiere del Genk Vandervoordt, passato alla storia come il più giovane estremo difensore ad esordire in Champions League. In questa speciale classifica figura in particolare proprio Cudicini che è il detentore del primato di portiere italiano più giovane ad esordire in Coppa Campioni. Questo particolare record, infatti, è stato ottenuto con la maglia del Milan quando a 19 anni, 5 mesi e 25 giorni gioco alcuni minuti della gara contro il Porto nel Marzo del 1993.

I wasn’t aware of this record! I’m very proud to still be the holder... but it’s a little worrying since it happened 26 years ago 😳 @acmilan @ChampionsLeague #UCL #92/93 https://t.co/JB8GWgeyMS — Carlo Cudicini (@Capitancarloc) December 11, 2019