Cutrone riparte dall'Empoli: "Questa è la piazza giusta"

"Penso che Empoli sia la piazza giusta, dopo gli ultimi due anni in cui ho fatto un po' fatica a livello di minutaggio, dove posso trovare la fiducia di compagni e mister. Ho detto subito sì". Parla così Patrick Cutrone, ex-Milan, nella conferenza stampa di presentazione come nuovo attaccante del club toscano: "Ringrazio il presidente Corsi e il direttore Accardi. L'Empoli ha sempre dimostrato negli anni di poterci stare benissimo in Serie A, da qui sono passati grandi giocatori e questi sono aspetti importanti. L'Empoli è un club che merita".