Dall'Inghilterra, l'ex Milan Dalot nel mirino del Real Madrid

Diogo Dalot piace al Real Madrid. Il terzino portoghese del Manchester United - nel 2020/21 in prestito al Milan - è in scadenza di contratto coi Red Devils: secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Mirror il giocatore ha un'opzione per il rinnovo di un anno, ma al momento non ha intenzione di siglare il nuovo accordo. I blancos nel frattempo attendono alla finestra ulteriori novità in merito.