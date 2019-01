Dalla Bona: "Gattuso sta facendo bene, il suo Milan è piena corsa per l'obiettivo Champions. Su Ancelotti..."

In vista della gara di sabato tra Milan e Napoli, il doppio ex Samuele Dalla Bona ha parlato così di Rino Gattuso e di Carlo Ancelotti ai microfoni di tuttonapoli.net: "Una gran fortuna, a quell'età, poter lavorare con Ancelotti. Una persona perbene che trasmetteva grande serenità a tutto l'ambiente. Ha vinto ogni cosa, la carriera parla per lui. Mi ha sorpreso il suo arrivo al Napoli. È come se De Laurentiis avesse voluto dire ai tifosi: vi ho preso il più bravo di tutti, ora basta critiche. Ancelotti è un vincente perché è diverso dai suoi colleghi. Quasi tutti gli allenatori vincenti, come Mourinho o Simeone, usano il carisma per far prevalere la propria leadership sulla squadra. Ancelotti è una persona tranquilla, riesce a trasmettere le proprie idee in modo diverso. Anche Benitez, in parte, era come lui. Un altro allenatore che stimo tanto. Gattuso? Un professionista eccezionale in ogni ruolo. Da calciatore era un predestinato, da allenatore sta facendo bene. Il Milan, quarto, è in piena corsa per l'obiettivo Champions. E poi Rino è una persona leale, vera, sincera. Come si mostra, senza filtri".