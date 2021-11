De Vecchi: "Questo Milan se la può giocare fino alla fine per lo scudetto, la sua forza è il gioco"

Questo Milan può vincere lo scudetto? Walter De Vecchi, ex giocatore rossonero, ha risposto così a questa domanda della Gazzetta dello Sport: "È presto per sbilanciarsi, ma sul fatto che la squadra abbia tutte le credenziali per giocarsela fino alla fine non ho dubbi. I prossimi campioni d’Italia usciranno dalla terna Milan-Napoli-Inter: i nerazzurri restano i più completi per individualità, per Spalletti peserà l’incognita della Coppa d’Africa, mentre la forza del Milan è il gioco, propositivo e riconoscibile. Pioli ha fatto un lavoro straordinario. Ha valorizzato i talenti che allena e ha creato un gruppo che insieme sta bene. Proprio come il mio Milan: l’amicizia che c’era tra noi ci aiutò a vincere".