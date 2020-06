Dhorasoo: "Via le statue dei colonialisti da Parigi, perché non si erige quella di Mbappé?"

Vikash Dhorasoo, ex centrocampista rossonero, è attualmente impegnato in campo politico a Parigi. Il francese, intervenuto su BFMTV, ha esposto delle proposte sul tema del razzismo, dopo aver partecipato con alcuni attivisti all'oscurazione della statua del generale Gallieni con un telone nero. "Pensiamo di dover deporre alcune statue che rappresentano il colonialismo. - Ha spiegato Dhorasoo - Gallieni ha massacrato più di 500.000 persone per colonizzare il Madagascar e mettere le persone ai lavori forzati. Non sono d'accordo con Macron, abbiamo il diritto di discutere di questi argomenti, penso che queste tatue debbano essere poste nei musei con una targa di spiegazione. Questa statua mostra la storia del colonialismo visto dai vincitori, ma ci sono anche persone che hanno sofferto. Al tempo dei Greci le statue poste nello spazio pubblico erano quelle degli sportivi. Perché oggi non si erige una statua di Mbappé? Ha portato la Francia alla gloria, ha portato il nome della Francia in tutto il mondo senza uccidere una sola persona. Viene dalla diversità, è giovane, parla ai bambini dei quartieri nella classe operaia... Le persone erano così orgogliose per l'affresco di Zidane a Marsiglia. Perché non avere una sua statua a Parigi?".