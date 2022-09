Dida: "Cosa manca al Milan in Europa? Un po’ di personalità, ma la squadra acquisirà ancora più fiducia andando avanti"

MilanNews.it

© foto di Patrick Iannarelli

In merito al percorso in Europa del Milan, Nelson Dida, ex portiere rossonero, ha spiegato a Tuttosport: "Cosa manca al Milan in Europa? Un po’ di personalità ma la squadra acquisirà ancora più fiducia andando avanti. La Champions è completamente diversa dal campionato italiano. Bisogna avere un approccio mentale differente".