Diego Lopez: "Donnarumma una forza della natura in porta"

Diego Lopez, ex portiere rossonero ora all'Espanyol, è stato intervistato da AS e ha raccontato il suo ricordo di Gigio Donnarumma, capace di guadagnarsi il posto da titolare a sedici anni quando lo spagnovo militava al Milan - "Donnarumma è la più grande forza della natura che abbia mai visto in porta. - Riporta GianlucaDiMarzio.com - Dico sempre che ha un talento incredibile, a sedici anni aveva un fisico impressionante e adesso batte record di precocità uno dopo l'altro. Quando è emerso tutto è diventato più difficile viste le sue qualità, per questo ho colto l'opportunità dell'Espanyol. I due anni al Milan, però, restano buoni e ho appreso molto".