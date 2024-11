Domani Monza-Milan. Galliani: "Ho invitato Scaroni, Furlani e Ibrahimovic a cena allo stadio prima della partita"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Adriano Galliani, ex ad rossonero ora al Monza, ha parlato anche della gara di domani sera dei brianzoli contro il Milan. Ecco le sue parole: "Se proverò a restare ancora fermo in caso di un gol monzese? Ci proverò. Sarà una partita emozionante. Ho invitato Paolo Scaroni, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic a cena allo stadio prima della partita per un risotto alla... monzese.

Il 4-2 dell'anno scorso? Io non guardai il secondo tempo per l'emozione. Andai a casa di mia sorella: chiusi in cucina io e lei a bere un the caldo. Quest'anno ho portato via dallo stadio tutta la famiglia a Verona dopo il primo tempo (vittoria del Monza 3-0, ndr)".