Donadoni: "Giroud? Se è in forma diventa un giocatore determinante. Sul futuro di Ibra..."

Queste le parole alla Gazzetta dello Sport di Roberto Donadoni, ex giocatore rossonero, su Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic: "Prima era in difficoltà fisica, non mi era piaciuto. Oggi sta bene. I gol li ha sempre fatti, ma doveva essere sostenuto dalla condizione: se in forma, diventa un giocatore determinante. Futuro Ibra? Zlatan non ha bisogno di suggerimenti per programmare il futuro, lo sa benissimo da solo. Come il club sa perfettamente cosa fare. Certo sull’anagrafe c’è poco da girarci intorno, l’età è quella e certe difficoltà sono una conseguenza".