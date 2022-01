Donadoni: "Milan, servirebbe un colpo last-minute in difesa"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Roberto Donadoni ha parlato così del mercato del Milan e del mancato arrivo del sostituto di Kjaer in difesa: "Un duro colpo, ma il mercato non è finito e per me qualche spiraglio per un’occasione last minute c’è. Sono sicuro che la società ci stia ancora lavorando. Il Milan sinora ha sopperito bene con Romagnoli, Gabbia e Kalulu. Se poi pretendiamo come lo scorso anno un acquisto alla Tomori, che per me è l’unico centrale di livello superiore in rosa, allora le cose sono più complicate: chi ha un giocatore del genere difficilmente lo vende a gennaio. È già capitato una volta...".