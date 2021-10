Donnarumma torna a San Siro con l'Italia. Il Giornale: "Dovrà parare anche i fischi"

Mercoledì va in scena la gara tra Italia e Spagna, semifinale di Nations League. Gianluigi Donnarumma, ieri titolare nel ko a sorpresa del Paris Saint-Germain contro il Rennes e poi in serata a Milan per la festa per i 40 anni di Zlatan Ibrahimovic, sarà tra i pali azzurri a San Siro. 32mila spettatori attesi sugli spalti, pienone per quanto consentito dai regolamenti, c'è la forte possibilità secondo Il Giornale che Gigio dovrà affrontare i fischi da parte del suo ex pubblico del Milan. I tifosi rossoneri non hanno digerito l'addio e il successivo silenzio a riguardo del portiere, via a parametro zero destinazione PSG. E durante la gara dell'Italia contro la Spagna potrebbero arrivare fischi e cori contro il portiere azzurro.