Dopo Mbappè, il Real ferma anche Brahim: non parteciperà ai Giochi Olimpici

Anche Brahim Diaz, come Kylian Mbappé, non parteciperà ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L'ex giocatore del Milan ha scelto mesi fa di rappresentare a livello nazionale il Marocco nonostante sia nato in Spagna; una delle sue nonne, la madre di suo padre, era marocchina ed è grazie a questo legame di sangue che ha potuto ottenere la nazionalizzazione e giocare con la nazionale nordafricana. L'indifferenza mostrata da Luis de la Fuente nei suoi confronti ha fatto il resto.

In questo contesto, il fantasista del Real Madrid aveva la possibilità di disputare il torneo olimpico da fuori quota, ma è arrivato il veto del club spagnolo. Come riporta As, il Real ha in rosa un totale di 18 giocatori che sono impegnati a Euro 2024 e che saranno ai nastri di partenza della Copa America. Per questo motivo, nel precampionato Ancelotti conta su Brahim Diaz, che sarà un elemento fondamentale nella Supercoppa Europea che si disputerà a Varsavia il 14 agosto contro l'Atalanta.

Il trequartista ha capito le esigenze delle merengues e non forzerà la mano, anche se aveva voglia di essere presente ai Giochi. Il Marocco però non ha ancora mollato e farà un ultimo tentativo per convincere il Real, come è già accaduto con il Betis e il Villarreal, che lasceranno andare rispettivamente Abde e Akomach.