L'ex Milan Jens Petter Hauge ha timbrato subito il cartellino all'esordio in Bundesliga con la maglia dell'Eintracht Francoforte. L'attaccante norvegese, entrato ad inizio secondo tempo e schierato come esterno destro, ha siglato la seconda rete per i suoi all'86esimo nel 5-2 contro il Borussia Dortmund.