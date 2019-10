Eranio sul Milan: "E' un gruppo che può fare bene. E' mancato molto Bonaventura"

Intervenuto a TMW Radio, l'ex rossonero Stefano Eranio ha parlato così del Milan: "Boban parla che servono uomini di esperienza? Servono risultati che danno autostima. La maglia del Milan pesa, San Siro poi è particolare. Se va bene ti trascina, se va male per i giovani lo sentono, è un problema di pressioni. Questo Milan ha delle buone qualità, è un gruppo che può fare bene. Sta all'allenatore capire come si può esprimere meglio questa squadra. Per me, ad esempio, è mancato molto Bonaventura. Giampaolo è stato sfortunato in questo. Da falso nueve Bonaventura poteva rendere molto".