Ex Milan, Bellanova si presenta all'Atalanta: "Pronto per dare tutto con questa maglia"

E' stato ufficializzato da poche ore il nuovo acquisto dell'Atalanta, Raoul Bellanova, che nonostante la sua giovane età ha ormai diverse esperienze in Serie A alle spalle, con un passato importante nel settore giovanile del Milan.

Da giocatore dell'Atalanta. Attraverso un video pubblicato sui canali ufficiali dal club orobico, l'esterno ha affermato: "Ciao a tutti, sono contento e orgoglioso di essere tornato qui dopo la prima breve parentesi. Sono pronto a onorare la maglia e dare tutto per l'Atalanta. Voglio ringraziare la famiglia Percassi, il direttore Tony D'Amico e mister Gasperini per la fiducia che hanno riposto in me. Non vedo l'ora di poterla ripagare sul campo. La maglia sudata sempre è un motto che mi piace e voglio dimostrarlo in campo. Ci vediamo allo stadio e forza Atalanta".