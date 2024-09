Ex Milan, brutta serata per Cutrone: il Como perde e lui sbaglia un rigore all'ultimo minuto

vedi letture

Brutta serata per l'ex milanista Patrick Cutrone, simbolo del Milan di Gattuso nella seconda parte della stagione 2017-18 e fiore all'occhiello di un prodotto del Settore Giovanile rossonero. Ieri sera però, contro l'Udinese l'attaccante comasco non è riuscito a giocare una buona partita, sbagliando un rigore che sarebbe stato fondamentale per un pareggio allo scadere di gara.

La pagella di TMW

Cutrone 5 - A volte s’intestardisce e anziché tentare il suggerimento per il compagno meglio posizionato forza il tiro in porta. Tanto movimento, ma non bussa alla porta di Okoye. In pieno recupero ha il rigore dell'1-1, ma lo fallisce. Serataccia.