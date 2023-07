Ex Milan, Emanuelson torna all'Ajax: sarà assistente allenatore della Primavera

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 15:10 Gli ex

Urby Emanuelson, ex calciatore del Milan che fu Campione di Italia con i rossoneri nel 2011, torna all'Ajax. Il club olandese, dove Urby ha trascorso parte della sua carriera, ha annunciato sul proprio sito l'ingaggio di Emanuelson come assistente dell'allenatore della Jong Ajax, la primavera dei Lancieri. Il comunicato sul sito recita così: "Urby Emanuelson si aggiunge allo staff dello Jong Ajax. L'ex giocatore dell'Ajax diventerà assistente dell'allenatore Dave Vos nella prossima stagione. Emanuelson firmerà un contratto con decorrenza immediata e fino al 30 giugno 2025".