Ex Milan, ieri Giampaolo a Recanati per vedere la partita della squadra allenata dal fratello

Marco Giampaolo, che da meno di una settimana non è più l'allenatore del Milan, non è riuscito più di tanto a stare lontano dal calcio e così ieri, accompagnato dalla moglie, è stato a vedere la partita della Recanatese, squadra che milita in Serie D e che è allenata dal fratello Federico. La sfida contro l'Avezzano si è conclusa con la vittoria per 1-0 della formazione del fratello di Giampaolo. Lo riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport.